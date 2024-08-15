Süper Lig'de 2. hafta hakemleri açıklandı. Fenerbahçe maçına 'Sağlam' atama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Süper Lig'de 2. hafta hakemleri açıklandı. Fenerbahçe maçına 'Sağlam' atama

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe taraftarı, Göztepe maçına Kadir Sağlam'ın atanmasına tepki gösterdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Direnç Tonusluoğlu

17 Ağustos Cumartesi:

19.15 Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor: Turgut Doman

21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

18 Ağustos Pazar:

19.15 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler

21.45 Gaziantep FK-Samsunspor: Emre Kargın

21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Mehmet Türkmen

19 Ağustos Pazartesi:

21.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır

21.00 İkas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: Halil Umut Meler

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN TEPKİ

Fenerbahçe taraftarları, Göztepe deplasmanında oynayacağı maça Kadir Sağlam'ın atanmasına tepki gösterdi.

Atanmadan rahatsız olduklarını belirttiler.

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