Ahmet Çakar İnan Kıraç bombasını patlattı. Flaş Erden Timur ve Ali Koç açıklaması

Ahmet Çakar, Sansürsüz Futbol YouTube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gündeme dair konuşan Çakar, Erden Timur ve Okan Buruk ile ilgili de flaş iddialar ortaya attı.

'MOURINHO KARŞILIĞINI ALDI'

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili konuşan Çakar, "Jose Mourinho, Okan'ın içeri girip girmemesiyle uğraşmamalı. Bilinç altında kibir ve ego yatıyor. Dünya'daki kariyerine saygı duyuyoruz ama burayı hafife almamalı. Ne yaptı Icardi? Fenerbahçe'nin elenmesine üzüldüğünü söyledi fakat sosyal medya hesabından dalga geçti. Naif bir çocuk, fırıldak olduğunu düşünmüyorum. Çok güzel bir cevap verdi. Fenerbahçe taraftarını tahrik etmeden Mourinho karşılığını aldı." dedi.

FLAŞ OKAN BURUK İDDİASI

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un Beşiktaş'a 5-0 kaybedilen Süper Kupa maçı sonrası basın toplantısına çıkmak istemediğini iddia ederken, "Okan Buruk da Terim'in ekolünden çıkmış bir isim. Neyin ne olduğunu sahada ve saha içerisinde çok iyi bilir. Beşiktaş maçında kendini attırıp 5-0'lık maçtan sonra basın toplantısına girmek istemedi. Yardımcısı İrfan Saraloğlu'nun konuşmasını planlıyordu. Yaptığı açıklamalarla büyük eleştiri aldı. Ben de Galatasaray hocası olsam kendimi attırıp çıkmak istemem çünkü 5-0'lık Beşiktaş maçı 40-50 yıl geçse de unutulmayacak." sözlerini sarf etti.

''İTİCİ VE SEVİMSİZ''

Ahmet Çakar, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'e dair, "Erden Timur'u hayatımda bir kez gördüm. Adamda sevimli bir yüz ifadesi ve şeytan tüyü var. 50 yıldır futbolun içerisindeyim kimin ne olduğunu gözünden ve konuşmasından tanırım. Sayın Metin Öztürk konuştuğu esnada tüylerim diken diken oluyor, itici ve sevimsiz geliyor." ifadelerini kullandı.

İNAN KIRAÇ BOMBASINI PATLATTI

Erden Timur'un Dursun Özbek yüzünden görevini bırakmadığını ve istifa etmek zorunda bırakıldığını iddia eden Çakar, "Erden Timur, Dursun Özbek yüzünden görevini bırakmadı. Kendisi bırakmak zorunda ve istifa ettirilmek zorunda bırakıldı. Bu kişinin Ali Koç olduğuna eminim. Ne olabilir? Sayın Koç eniştesi İnan Kıraç vasıtasıyla baskı yapmış olabilir. Ekonomik tehdit veya sosyal tehdit olabilir, 'Ayrılmazsak seni bitireceğiz' demişler olabilirler. Son 2 senede yaptığı transferler, oyunculara dokunması ve yaptığı demeçlerle başarının baş mimarıydı kendisi." şeklinde konuştu.

Ahmet Çakar'ın diğer sözleri şu şekilde:

"Galatasaray kulübünde herkes birbirine girmiş gözüküyor. Okan bir taraftan, Dursun Özbek bir taraftan, Cenk Ergün bir taraftan demeç veriyor. Mehmet Ağar'ın bir lafı var, 'Duvardan bir taşı çekersen yıkılır' Galatasaray'da o izlenimler gözüküyor. Erden Timur olsa Cenk Ergün ve Metin Öztürk konuşup ön planda olabilir miydi? Olamazdı."

"Arda Turan ilk futbola başladığında çok seviliyordu ama daha sonra silahla hastane basmalar, Bilal Meşe ve Milli Takım olayları onu Türkiye'de kötü adam pozisyonuna getirdi. Agresif tavrıyla ilk maçında kırmızı kart gördü. Fatih Terim'in suyunu içmiş adamdan bunlar beklenir. Tuhaf tuhaf hareketleriyle haklı bir şekilde atıldı. Sen bu rezillikleri yapmaya devam edersen seni kucaktan kucağa alırlar. Seyircilerin de büyük tepkisini görürsün."