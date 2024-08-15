Ünlü futbolcunun annesi Galatasaray'ı açıkladı

Düzenleme: Arif Aydın Kaplan
Ünlü futbolcunun annesi Galatasaray'ı açıkladı

Galatasaray'ın istediği yıldız oyuncunun annesi açıklama yaptı.

Annesi Galatasaray'ı açıkladı

Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcu Adrien Rabiot'un annesi Veronique Robiot, Galatasaray'ın oğlunu isteyen kulüpler arasında olduğunu açıkladı.

Aynı zamanda menajeri de olan Veronique Robiot, Juventus ile sözleşmesi bittikten sonra serbest kalan oğlu için görüştükleri kulüpler arasında Galatasaray'ın da olduğunu belirtti ve "Adrien yeni bir rekabet istiyor, bu nedenle Türkiye’ye gitme olasılığı az ancak transfer döneminin yolları sonsuzdur" ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki Robiot, futbola başladığı Paris Saint Germain'de yıllarca oynadıktan sonra 2019'da Juventus'a transfer olmuştu.

Orta sahada görev yapan Robiot, 5 sezon oynadığı Juventus'tan sözleşmesi bitince anlaşamayarak ayrılmıştı.

Fransa Milli Takımı'nın formasını 452 kez giyen ve 46 gol atan Robiot, geçen sezon Juventus'ta 35 maçta 5 kez ağları havalandırmıştı.

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