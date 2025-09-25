Süper Lig'de 7. hafta hakemleri belli oldu: Arda Kardeşler kararı!

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor-Gaziantep FK maçındaki kararıyla hakemliğinin bittiği söylenen Arda Kardeşler'in görev almaması dikkat çekti.
Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle:
Alanyaspor - Galatasaray (Zorbay Küçük)
Eyüpspor - Göztepe (Kadir Sağlam)
Gaziantep FK - Samsunspor (Batuhan Kolak)
Fatih Karagümrük - Trabzonspor (Mehmet Türkmen)
Konyaspor - Başakşehir (Oğuzhan Çakır)
Rizespor – Kasımpaşa (Çağdaş Altay)
Fenerbahçe - Antalyaspor (Ali Yılmaz)
Kayserispor - Gençlerbirliği (Yiğit Arslan)
Beşiktaş - Kocaelispor (Ali Şansalan)