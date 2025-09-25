Süper Lig'de 7. hafta hakemleri belli oldu: Arda Kardeşler kararı!

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Trabzonspor-Gaziantep FK maçında tepki çeken kararıyla hakemliğinin bittiği konuşulan Arda Kardeşler'e maç verilmedi.

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor-Gaziantep FK maçındaki kararıyla hakemliğinin bittiği söylenen Arda Kardeşler'in görev almaması dikkat çekti.

Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle:

Alanyaspor - Galatasaray (Zorbay Küçük)

Eyüpspor - Göztepe (Kadir Sağlam)

Gaziantep FK - Samsunspor (Batuhan Kolak)

Fatih Karagümrük - Trabzonspor (Mehmet Türkmen)

Konyaspor - Başakşehir (Oğuzhan Çakır)

Rizespor – Kasımpaşa (Çağdaş Altay)

Fenerbahçe - Antalyaspor (Ali Yılmaz)

Kayserispor - Gençlerbirliği (Yiğit Arslan)

Beşiktaş - Kocaelispor (Ali Şansalan)

