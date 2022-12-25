Beşiktaş Gaziantep'e takıldı

Spor Toto Süper Lig'in 15.haftasında Gaziantep FK, evinde Beşiktaş'ı ağırladı.
Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı. Gaziantep'in golünü 71.dakikada Joao Figueiredo atarken, Beşiktaş'ın golü 86.dakikada Wout Weghorst'tan geldi.
Maçın 69.dakikasında sahaya giren taraftar nedeniyle oyun kısa süreliğine durdu.
Bu sonuçla Beşiktaş 23 puanla 7.sıraya yükselirken, Gaziantep FK 17 puanla 10.sıradada yer aldı.
Gaziantep gelecek hafta Giresunspor deplasmanına çıkacak. Beşiktaş ise evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.
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