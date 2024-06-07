Süper Lig'de diplomasız teknik direktör

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'de diplomasız teknik direktör

Konyaspor'un yeni teknik direktörü Ali Çamdalı'nın Pro Lisansı'nın olmaması dikkat çekti.

Tümosan Konyaspor, teknik direktörlük pozisyonu için Ali Çamdalı ile anlaşma sağladı ancak Çamdalı'nın Pro Lisans sertifikası bulunmuyor.

Konyaspor'un Pro lisanssız bir teknik direktör ile sözleşme imzalaması sosyal medyada da gündem oldu.

Ali Çamdalı, geçtiğimiz sezon Konyaspor'u yönetmek için Konyalı teknik direktör Abdurrahman Baysangur'un Pro Lisansını kullanarak dört maçta takımın başında yer almıştı.

Sivasspor'a yenilgi sonrası görevden alınan Fahrudin Omerovic'in yerine son dört maçta göreve gelen Çamdalı, bir galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgiyle toplam beş puan topladı.

PRO LİSANS NE İŞE YARAR?

UEFA Pro Lisans, UEFA tarafından verilen ve Avrupa futbolunun en yüksek antrenörlük belgesi olan bir sertifikadır.

Bu lisans, öncelikle UEFA 'B' ve 'A' lisanslarının tamamlanmasıyla elde edilir.

Avrupa'nın en üst düzey liglerinde bir futbol kulübünü on iki haftadan uzun süre yönetmek isteyen antrenörler için bu lisans zorunludur.

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