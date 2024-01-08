Süper Lig'de erteleme maçlarının heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

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Süper Lig'de erteleme maçlarının heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçları oynanacak. Maçların heyecanı Yeniçağ'da yaşanacak.

Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçları, birbirinden güzel maçlara sahne olacak.

Yeniçağ yazarları, maçlar biter bitmez değerlendirmelerini okuyucuları ile buluşturacak.

İşte Süper Lig'de maçların programı;

YARIN
17.00 Alanyaspor-Ankaragücü: Volkan Aliakar
20.00 Kasımpaşa-Başakşehir: Eren Bozdaş
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Gürel Yurttaş

ÇARŞAMBA
17.00 Hatayspor-Gaziantep FK: Volkan Aliakar
20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor: Mirza Şeker
20.00 Fenerbahçe-Konyaspor: Recep Çınar / Fatih Saboviç

PERŞEMBE
17.00 Sivasspor-Galatasaray: Sedat Kaya
20.00 Trabzonspor-Samsunspor: Turgay Beşyıldız

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