Süper Lig'de haftanın açılış maçında kazanan olmadı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Adana Demirspor ile Onvo Antalyaspor mücadelesi karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.
Ev sahibi Adana Demirspor'un golünü 28. dakikada penaltıdan Nabil Alioui atarken Onvo Antalyaspor'un golü ise 45. dakikada Sam Larsson'dan geldi. Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu ilk devrenin sonunda kırmızı kart gördü.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
16. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşta topu Alioui’nin ceza sahasına ortasında yaşanan karambolde Ozan Demirbağ’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Piric’te kaldı.
26. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Tayfun’un defansın müdahalesiyle yerde kalmasının ardından VAR incelemesiyle hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
28. dakikada beyaz noktanın başına geçen Nabil Alioui, topu ağlara yolladı. 1-0
45. dakikada Sander van de Streek’in ara pasında defansın müdahalesine rağmen topla buluşan Sam Larsson kaleci Deniz’i de geçerek meşin yuvarlağa filelere gönderdi. 1-1
48. dakikada Sander van de Streek’in ortasında ceza sahasında Segovia’nın şutunda kaleci Vedat Karakuş topu kurtardı.
53. dakikada Kaluzinski’nin kullandığı köşe atışında kale önünde Segovia’nınvuruşunda aleci Vedat Karakuş topu kornere çeldi.
67. dakikada ceza sahasına giren Gaich’in şutunda top yandan dışarı çıktı.
90+2. dakikada sol kanattan Osman Kaynak’ın ortasında ceza sahası içinde Abat Aymbetov’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
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