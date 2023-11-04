Süper Lig'de İstanbul derbisinde 6 gol

Süper Lig'in 11. haftasında İstanbulspor ile Pendikspor karşılaştı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki maçı Pendikspor 4-2 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Erencan Yardımcı, 45+3 ile 60. dakikalarda Welinton ve 83. dakikada Thuram kaydetti.

İstanbulspor'un golleri 40. dakikada Alassane Ndao ve 89. dakikada Eduard Rroca'dan geldi.

Pendikspor'da 2 gol atan Brezilyalı stoper Welinton, Erencan'ın attığı golde de asisti yaptı.

Bu sonucun ardından Pendikspor, 10 puana yükseldi. İstanbulspor, 5 puanda kaldı.

RAKİP SAMSUNSPOR

Pendikspor, ligde gelecek hafta sahasında Samsunspor'u konuk edecek. İstanbulspor ise Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. İstanbulspor, hafta arasında ise yarıda kalan ve ertelenen maçta Samsunspor deplasmanına konuk olacak.



