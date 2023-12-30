Süper Lig'de istifa! Flaş gelişme

Sıkıntılı günler geçiren Sivasspor'da Servet Çetin kararını verdi.
Yağız Sabuncuoğlu’nun duyurduğu üzere; Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin istifa etmeye karar verdi.
YÖNETİM AYRILMAK İSTEMİYOR
Sivasspor yönetimi genç teknik adamla devam etmek isterken, Servet Çetin görevden ayrılmakta ısrarlı.
OYUNCULAR ÇETİN’İN ARKASINDA
Kırmızı beyazlı ekibin futbolcuları, Servet Çetin’in istifasını engellemek için çaba harcıyor.
Sivasspor’u 19 maçta yöneten 42 yaşındaki hoca, 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi elde etti.
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