Süper Lig’de küme düşme hattı karıştı. Hangi takımların düşme tehlikesi var?

Süper Lig'de şampiyon belli oldu. Galatasaray, Ankaragücü'nü yenerek şampiyonluğunu ilan etti.
Ancak düşme hattı iyice karıştı.
36. hafta maçları şu sonuçlarla tamamlandı:
Giresunspor 2 – 4 Trabzonspor
Karagümrük 2 – 0 Kayserispor
İstanbulspor 0 – 1 Adana Demirspor
Fenerbahçe 2 – 0 Antalyaspor
Sivasspor 1 – 0 Konyaspor
Ankaragücü 1 – 4 Galatasaray
Alanyaspor 1 – 3 Kasımpaşa
Son sıraların puan durumu da şöyle oluştu:
10 – Kasımpaşa 43 Puan
11 – Alanyaspor 41 Puan
12 – Sivasspor 40 Puan
13 – Ankaragücü 39 Puan
14 – Antalyaspor 38 Puan
15 – İstanbulspor 35 Puan
16 – Giresunspor 34 Puan
Kasımpaşa, Alanyaspor ve Sivasspor alınan sonuçlar sonrası ligde kalmayı garantiledi.
Son 2 haftaya girilirken Giresunspor, İstanbulspor, Antalyaspor ve Ankaragücü’nün ise tehlikesi devam ediyor.
Ligin 37. haftasında Giresunspor, Ümraniyespor deplasmanından puan alamazsa lige veda edecek.
Giresunspor, ligden düşen rakibini mağlup etmesi halinde son haftaya, İstanbulspor’un 1 puan gerisinde girecek.
İstanbulspor 37. haftada ligden çekilen Gaziantep FK nedeniyle hükmen galibiyetle 3 puanı hanesine yazdıracak.
37. hafta programı şöyle:
3 HAZİRAN CUMARTESİ
16.00 Konyaspor – Karagümrük
19.00 Trabzonspor – Alanyaspor
19.00 Kasımpaşa – Beşiktaş
19.00 Kaysersispor – Ankaragücü
19.00 Adana Demirspor – Başakşehir
19.00 Ümraniyespor – Giresunspor
4 HAZİRAN PAZAR
19.00 Galatasaray – Fenerbahçe