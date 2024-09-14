Süper Lig’de perde bu akşam açılıyor. İşte günün maçları

Trendyol Süper Lig’de 5. Hafta bugün oynanacak maçlarla açılıyor. Günün ilk maçlarında Sivasspor Gaizantep FK’yı ağırlarken, Samsunspor ise kendi evinde Konyaspor ile karşılaşacak.

Sivasspor ligde 4 puanla 10. sırada bulunurken Gaziantep FK ise 3 puanla 13. sırada yer aldı. Öte yandan Samsunspor 4 hafta sonunda 6 puanla 7. sırada yer alırken Konyaspor ise 4 puanla 9. sırada bulunuyor.

Akşam saatlerinde ise 2 maç daha oynanacak. Bodrumspor Başakşehir’i ağırlayacak. Ayrıca günün beklenen maçında Galatasaray ise Çaykur Rizespor’dan 3 puan almak için mücadele edecek.

SÜPER LİG’DE HANGİ MAÇLAR SAAT KAÇTA?

Süper Lig’de Cumartesi gününün programı şöyle:

SAAT 17.00

Sivasspor-Gaziantep FK

Samsunspor-Konyaspor

SAAT 20.00

Galatasaray-Çaykur Rizespor

Bordumspor-Başakşehir