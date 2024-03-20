Süper Lig'de şampiyon belli oldu kupasına kavuştu

Bitexen Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu şampiyonu Alves Kablo Spor Kulübü oldu.

Alves Kablo Spor Kulübü, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Park'ta oynanan 21. hafta mücadelesinde Kayseri Melikgazi Belediyespor'u 6-2 yendi.

Ligde oynadığı 21 maçı da kazanan Alves Kablo Ampute Spor Kulübü, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Maçın ardından düzenlenen törende şampiyonluk kupasını, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç verdi.

Alves Kablo Ampute Spor Kulübünde hem teknik direktör hem de oyuncu olarak görev yapan Rahmi Özcan "Ampute Futbol Ligi'nde tek sponsor bizde var. Diğer kulüplerimizin hepsi kurum takımı. Sahamızı da büyükşehir belediyesi yaptı. Önce geçen yılın ikincisi olarak ekim ayında ilk defa düzenlenecek Konferans Ligi'ne katılacağız. Bu yıl da şampiyon olarak gelecek yılın Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Biz, tüm kupalara talibiz' dedi.

Kayseri Melikgazi Belediyespor maçında iki gol atan ve aynı zamanda "en iyi forvet ödülünü" kazanan milli futbolcu Ömer Güleryüz ise "Sezonu şampiyon tamamladık, hedefimizi gerçekleştirdik. Gerçekten çok mutluyuz. Avrupa'da da kupa kazanmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.