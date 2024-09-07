Süper Lig'de teknik direktör ayrılığı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'de teknik direktör ayrılığı

Hatayspor Özhan Pulat ile yollarını ayırdı.

Trendyol Süper Lig’de yeni sezonu istediği gibi başlayamayan Hatayspor’da beklenen ayrılık gerçekleşti. Akdeniz ekibi teknik direktör Özhan Pulat ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Özhan PULAT ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Özhan PULAT ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

18. SIRADALAR

4 haftada sadece 1 puan toplamayı başaran Hatayspor ligde 18. Sırada yer alıyor.

RIZA ÇALIMBAY GELECEK

Hatayspor’un Pulat’tan boşalan teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay’ı getirmesi bekleniyor.

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