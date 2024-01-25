Süper Lig'de VAR kayıtları maç akşamı açıklanacak. TFF'nin 3 yeni projesi ortaya çıktı

TFF son günlerde Riva'da gazetecilerin katıldığı toplantıda yeni proje ve uygulamalarını açıkladı.

TFF'nin VAR kayıtlarının paylaşılması da içeren bazı önemli kararlar vermek için hazırlandığı iddia edildi.

Hürriyet yazarı Fırat Aydınus, TFF'nin Riva'da yaptığı toplantıyla ilgili ayrıntıları aktardı.

Aydınus, federasyonun 3 kritik kararın arifesinde olduğunu belirtti.

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi hakkında sunumun yapıldığı toplantıda TFF'nin cesur kararlar vermek için hazırlandığını söyleyen Aydınus, bunlardan birinin de VAR kayıtlarıyla alakalı olduğunu ifade etti.

TFF'nin VAR kayıtlarının paylaşılmasıyla ilgili çalışmalar yaptığını dile getiren Aydınus, İspanya'da uygulanan sisteme benzer şekilde Türkiye'de de o günkü maçların akşamında konuşmaların yayınlanmasının amaçlandığını kaydetti.

Fırat Aydınus, tartışmaları azaltmak için hakemlerin de VAR kayıtlarının paylaşılmasına olumlu baktığını bildirdi.

TFF'nin odaklandığı konulardan biri de Süper Lig A.Ş. projesi.

Aydınus, federasyonun Bundesliga temsilcileriyle 6 toplantı yaptığını ve devam edecek görüşmeler sonrasında ilgili raporu Kulüpler Birliği'ne ileteceğini aktardı.

TFF'nin başka bir planı da Merkez Hakem Kurulu'nun yeni yapısıyla ilgili. Planlanan yeni MHK yapısında kulüplerden de 2 üyenin bulunacağı 5 kişilik yeni bir ekip oluşturmak istiyor.

5 kişilik yeni Merkez Hakem Kurulu; hakemliğin yönetimi, ataması, puanlaması ve klasmanı gibi konularda yetkili olacak. Ancak Kulüpler Birliği adına çalışacak 2 üyenin herhangi bir kulüpte görev almaması şart.