Süper Lig'de yeni dönem! Kulüp, teknik direktörü açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'de yeni dönem! Kulüp, teknik direktörü açıkladı

Ali Çamdalı ile yollarını ayıran Konyaspor, yeni teknik direktörlük görevine Recep Uçar'ı getirdiğini basına açıklarken, 2 yıllık sözleşme imzalanacağı da duyuruldu.

Konyaspor, 29 Nisan 2024 tarihinde takımın başına getirdiği teknik direktör Ali Çamdalı ile geçtiğimiz pazartesi günü yollarını ayırdı. Bununla ilgili şu ana kadar resmi açıklamayı yapmayan yeşil beyazlı yönetim, Çamdalı'nın yerine ise teknik direktör Recep Uçar ile 2 yıllığına anlaştı.

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Yeşil-beyazlı yönetim, geçen sezon teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollarını ayırdıktan sonra kulübün sportif direktörü Ali Çamdalı'yı, teknik adamlık görevine getirildi. Takımın geçen pazar günü Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olmasının ardından pazartesi günü toplantı yapan yönetim, Ali Çamdalı ile yollarını ayırma kararı aldı ancak bu karar resmi olarak duyurulmadı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR RECEP UÇAR OLDU

Yeni teknik adam arayışlarına hızlı bir şekilde başlayan yönetim, Recep Uçar ile 2 yıllığına anlaştı. Recep Uçar'ın, yarın Konya'ya gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Öte yandan kulübün basın sözcüsü Nuri Kaymak, "Ali Çamdalı ile karşılıklı sözleşmeye feshi ettik. Yarın resmi açıklama yapacağız. Recep Uçar ile de 2 yıllık sözleşme imzalayacağız." dedi.

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