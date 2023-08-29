Süper Lig'den 4 futbolcu Kamerun Milli Takımı'na seçildi

Afrika Kupası Elemeleri kapsamında Burundi ile mücadele edecek olan Kamerun A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.



Kamerun Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kadroda Süper Lig'den 4 oyuncu yer aldı. Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar, Kayserispor'dan Olivier Kemen, Samsunspor'dan Olivier Ntcham ve Sivasspor'dan Clinton N'Jie aday kadroda yer almayı bildi.



Kamerun - Burundi maçı, 12 Eylül Salı günü oynanacak.