Süper Lig'den 4 futbolcu Kamerun Milli Takımı'na seçildi

Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar, Kayserispor'dan Olivier Kemen, Samsunspor'dan Olivier Ntcham ve Sivasspor'dan Clinton N'Jie Kamerun'un Burundi maçı için açıklanan aday kadrosunda yer aldı.

Süper Lig'den 4 futbolcu Kamerun Milli Takımı'na seçildi

Afrika Kupası Elemeleri kapsamında Burundi ile mücadele edecek olan Kamerun A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Kamerun Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kadroda Süper Lig'den 4 oyuncu yer aldı. Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar, Kayserispor'dan Olivier Kemen, Samsunspor'dan Olivier Ntcham ve Sivasspor'dan Clinton N'Jie aday kadroda yer almayı bildi.

Kamerun - Burundi maçı, 12 Eylül Salı günü oynanacak.

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