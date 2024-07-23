Süper Lig'den çekildiler

Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezon final oynayan ve Avrupa Kupalarına katılma hakkı kazanan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi ligden çekildi.

2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında üst üste play-off finali oynayan ve her iki sezonu da ikinci olarak tamamlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, bu yıl lige katılımın son gününde lig katılım payını ödeyerek Süper Lig'de kalma kararı almıştı.

Ancak hentbolseverleri şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Dün yapılan fikstür çekimi öncesinde, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un Süper Lig'e katılmayacağı öğrenildi. Bu ani karar, hentbol camiasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

Daha önce de Avrupa kupalarına katılmama kararı alan Sakarya Büyükşehir Belediyespor hentbol takımı, bu kez ligden çekilme kararı aldı.

Bu gelişmelerin, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un geleceği ve Türk hentbolu üzerinde nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor. Tüm hentbolseverler ve spor camiası, kulüpten gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.