Süper Lig'den düşen üçüncü takım Pendik oldu. 27 gol de yetmedi

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Süper Lig'den düşen üçüncü takım Pendik oldu. 27 gol de yetmedi

Karagümrük'ün, Samsunspor galibiyeti, Pendikspo'un Süper Lig'e veda etmesine neden oldu. İşte ayrıntılar...

Süper Lig’in nefes kesen son haftasında, Pendikspor’un ligden düşüşü matematiksel olarak kesinleşti. Fatih Karagümrük’ün Samsunspor karşısında aldığı 3-1’lik galibiyet, Pendikspor’un umutlarını suya düşürdü.

Karagümrük’ün puanını 40’a yükseltmesi ve Pendikspor’un 37 puanda kalması, Pendikspor’un hafta sonu Gaziantep FK ile yapacağı maçın sonucunu anlamsız kıldı. 27 farkla kazanması halinde ligde kalmayı planlayan Pendikspor artık Gaziantep FK’yı mağlup etse bile ligde kalmayı başaramayacak.

Ligde kalma mücadelesinde, 40 puanlı Ankaragücü’nü geride bırakması gereken Pendikspor için durum, Karagümrük’ün de denkleme girmesiyle daha da karmaşık bir hal aldı. Üçlü averajda en düşük puanı alan Pendikspor, ligden düşen üçüncü ve son takım oldu. İstanbulspor ve Fatih Karagümrük’ten sonra Süper Lig’e veda eden Pendikspor, gelecek sezon alt ligde mücadele etmek zorunda kalacak.

Üç takım arasındaki üçlü averaj sıralaması ve alınan toplam puanlar şöyle belirlendi:

Ankaragücü: 6 puan
Fatih Karagümrük: 5 puan
Pendikspor: 3 puan

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