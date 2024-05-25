Uğur Altınel'den altın madalya

Kaynak: AA
Uğur Altınel'den altın madalya

Milli para tenisçi Uğur Altınel, İtalya'da altın madalya kazandı.

İtalya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Tenis ITF Commit Açık Turnuvası'nda milli sporcu Uğur Altınel, quad tekler kategorisinde altın madalya kazandı.

Turnuvanın 2 numaralı seri başı olan Uğur, finalde Almanya'dan Marcus Laudan'la karşılaştı. Rakibini 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenen milli sporcu altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda 1 numaralı seri başı olarak mücadele eden bir diğer milli sporcu Ali Ataman ise ilk turda Fransa'dan Justin Michel'e 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek elendi.

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