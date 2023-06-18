Süper Lig'e Slaven Bilic sürprizi

Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo'nun takımdan ayrılmasının ardından teknik direktörlük için sürpriz bir isim gündeme geldi. İstanbul ekibinde başkan Süleyman Hurma, Slaven Bilic ile masaya oturdu.

BAŞKAN BILIC İLE GÖRÜŞTÜ

Fanatik'te yer alan habere göre; Yeni sezonda dünyaca ünlü bir teknik direktörle çalışmak isteyen Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic ile bir görüşme gerçekleştirdi.

ŞARTLARI SORULDU

Hurma görüşmede Bilic'e şartlarını sordu. Buna göre bir değerlendirme yapacak Hurma'nın son kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.