Başakşehir 90+7'de yıkıldı

Spor Toto Süper Lig'in 17.haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında Başakşehir'i konuk etti.
Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Maçın gollerini Başakşehir'de 44.dakikada Berkay Özcan kaydetti. Gaziantep 90+7'de A. Maxim ile bulduğu golle 1 puanı kurtardı.
Bu sonuçla Başakşehir, 31 puanla 3.sırada yer alırken, Gaziantep FK 18 puanla 12.sırada yer aldı.
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