Süper Lig'in eski şampiyonu 3. lige düşünce 10 transfer yaptı

Bursaspor 3. Lige düşmesine rağmen kadrosuna kattığı isimlerle dikkat çekti.

İŞTE BURSASPOR'UN TRANSFERLERİ:

Yusuf Ziya Gümüş

2004 doğumlu Yusuf Ziya Gümüş, İnegölspor altyapısından çıkarak sağ bek ve stoper mevkilerinde oynuyor.

Tahir Babaoğlu

32 yaşında ve 1.87 boyunda olan deneyimli santrfor Tahir Babaoğlu, kariyeri boyunca Göztepe, Afyonspor ve diğer birçok takımda forma giydi, 367 maçta 120 gol attı. 2022-23 sezonunda Iğdır FK ile 3. Lig 2. Grup'ta 21 gol atarak gol kralı oldu. Iğdır FK, Sakaryaspor ve Göztepe ile 2. Lig şampiyonlukları yaşadı.

Yiğitali Bayrak

1996 doğumlu Yiğitali Bayrak, GMG Kastamonuspor'dan Bursaspor'a transfer oldu ve 10 numara pozisyonunda görev yapmaktar. Transfermarkt verilerine göre 150.000 Euro piyasa değerine sahip Bayrak, geçen sezon 35 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Mehmet Yiğit

Mehmet Yiğit, Şanlıurfaspor'dan ayrılarak Bursaspor'a katıldı. Geçen sezon 27 maçta 1 gol atan 32 yaşındaki oyuncu, Gaziantepspor ve diğer takımlarda toplam 385 maçta 25 gol attı.

Hamza Gür

30 yaşındaki Hamza Gür, geçen sezon 9 gol kaydederek forvet bölgesinde dikkat çekti. Ankaraspor'dan bonservis ödemeden transfer olan Gür, Hatayspor altyapısından yetişti ve kariyerinde 380 maçta 82 gol attı.

Furkan Sakı

Furkan Sakı, İstanbulspor, Dersimspor ve diğer takımlarda forma giydi, kariyerinde 162 resmi maçta 8 gol attı. Son iki sezonda Vanspor'da 60 maçta 5 gol kaydetti.

Bora Yılmaz

24 yaşındaki Bora Yılmaz, geçen sezon 25 maçta 8 gol atarak performansını sergiledi. Akhisarspor altyapısından çıkan Yılmaz, Aksaray Belediye ve Osmaniyespor formalarını giydi.

Berke Özgün

2002 doğumlu Berke Özgün, merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev alıyor.

Anıl Atağ

Anıl Atağ, geçen sezon Ankaraspor'da 36 maçta forma giydi ve profesyonel kariyerinde Ünyespor, Bandırmaspor, Ankaragücü gibi takımlarda oynadı.

Ahmet İlhan Özek

36 yaşındaki Ahmet İlhan Özek, Bozüyükspor, Manisaspor, Karabükspor, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, Giresunspor, Altınordu ve Çorum FK formalarını giydi. Profesyonel kariyerinde 454 maça çıkan Özek, 84 gol attı.