Süper Lig'in eski yıldızı alkol komasına girdi. Durumu kritik

Editör: Barış Atakan

2013-2014 yılları arasında Gaziantepspor forması giyen Artem Milevskyi’nin durumu kritik.

Ukrayna basınında çıkan habere göre, Milevskyi uzun zamandır devam eden alkol problemi nedeniyle komaya girdi.

Haberde ayrıca Milevskyi’nin durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edilirken doktorların eski futbolcuyu sağlığına kavuşturmak için ellerinden geleni yaptığı ifade edildi.

Kariyerine Ukrayna'nın Borysfen takımında başlayan Artem Milevskyi Dinamo Kiev, Gaziantepspor, Hajduk Split gibi takımların formasını giydi. 20 yıllık kariyerinde 467 maça çıkan Ukraynalı yıldız bu maçlarda 116 gol 100 asist kaydetti.