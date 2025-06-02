Süper Lig’in hakem 'enleri' belli oldu: Tam 23 maç

Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu, dün akşam oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, sezonun hakem istatistikleri de netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu sezon geçmiş yıllara kıyasla genç hakemlere daha fazla görev verirken, bazı karşılaşmalarda alınan kararlar ve hakem performansları kamuoyunda geniş yankı buldu.

Sezon boyunca en fazla görev alan hakem Cihan Aydın oldu. Aydın, 23 Süper Lig maçında düdük çalarak zirvede yer aldı. Onu, 22’şer karşılaşmayla Ali Şansalan, Ozan Ergün ve Mehmet Türkmen takip etti.

55 YIL SONRA YABANCI HAKEM

2024-2025 sezonu, aynı zamanda Süper Lig’de 55 yıl aranın ardından yabancı bir hakemin görev aldığı sezon olarak kayıtlara geçti. Ligin 26. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı. TFF tarafından görevlendirilen Vincic, böylece uzun yıllar sonra ligde maç yöneten ilk yabancı hakem oldu.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan altı derbide beş farklı hakem sahadaydı. Vincic dışında; Beşiktaş-Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarında Yasin Kol görev aldı. Kol, sezon boyunca 17 maçta düdük çalarken, 1. Lig play-off finalinde de görevlendirildi. Diğer derbileri ise Arda Kardeşler, Mehmet Türkmen ve Atilla Karaoğlan yönetti.

TEK HAKEMDEN 122 SARI KART

Sarı kart istatistiklerinde Atilla Karaoğlan öne çıktı. Karaoğlan, sezon boyunca 122 kez sarı karta başvurdu. Bu alanda onu 116 sarı kartla Ozan Ergün izledi. Karaoğlan ayrıca 1 kez çift sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

22 maçta görev yapan Ali Şansalan, sezonun en fazla kırmızı kart gösteren hakemi oldu. Şansalan, 4’ü çift sarıdan, 4’ü direkt olmak üzere toplam 8 kırmızı karta başvurdu. Onu, 7 kırmızı kartla Zorbay Küçük (3’ü çift sarı, 4’ü direkt) ve Burak Pakkan (4’ü çift sarı, 3’ü direkt) izledi. TFF ve MHK'nın sezon boyunca genç hakemlere daha fazla şans vermesi, gelecek dönemler için yeni bir yapılanmanın sinyali olarak değerlendiriliyor. Ancak hakem kararlarının tartışma konusu olması, Türk futbolundaki hakemlik standartlarının yine gündemde kalmasına neden oldu.