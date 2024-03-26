Süper Lig'in yıldızından transfer itirafı. Galatasaray'ı açıkladı

Fransa ekibi Nice'de forma giyen Youcef Atal; Filistin paylaşımı nedeniyle ceza alınca, Türkiye'nin yolunu tutmuştu.

Ara transfer döneminde Adana Demirspor'a imza atan Cezayirli yıldız, Fransız basınından SoFoot'a açıklamalarda bulundu.

Kendisine gelen transfer tekliflerini açıklayan Atal, flaş bir itirafta bulundu:

"Buraya imza atmadan önce birçok insanla konuştum çünkü ülkeyi tanımıyordum. Fransa'da başıma gelen şeyden sonra değişikliğe ihtiyacım vardı ve başka bir şey keşfettim. O sırada tamamen Afrika Kupası'na odaklanmıştım, bu yüzden menajerimle gelecek hakkında konuşmayı reddettim. Ancak yine de bir karar vermem gerekiyordu. Türkiye'deki transfer döneminin bitmesine bir hafta kala Adana'nın yanı sıra Trabzonspor ve Galatasaray'dan da teklifler geldi. Adana benim için çok doğruydu, sonra Sofiane Feghouli, Rachid Ghezzal veya Mario Balotelli gibi oyuncular beni buraya gelmeye ikna etti."

Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Youcef Atal; nedenini şöyle anlattı:

"Mutluyum çünkü Ramazan'ın ortasında Müslüman bir ülkede ailemle birlikteyim, daha ne isteyebilirsiniz ki? Benim için futbol mutlulukla eş anlamlı. Eğer onu benden alırsanız, benim için çok karmaşık olur ve sabahları gülümsemeden uyanırım. Bunu Adana'da buldum. Ayrıca stadyumlardaki atmosfer Cezayir'deki gibi sıcak ve bunu seviyorum."