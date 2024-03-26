Süper Lig'in yıldızından transfer itirafı. Galatasaray'ı açıkladı

Kaynak: SoFoot
Süper Lig'in yıldızından transfer itirafı. Galatasaray'ı açıkladı
Adana Demirsporlu Youcef Atal; transfer döneminin bitmesine bir hafta kala Galatasaray'dan teklif aldığını açıkladı.

Fransa ekibi Nice'de forma giyen Youcef Atal; Filistin paylaşımı nedeniyle ceza alınca, Türkiye'nin yolunu tutmuştu.

Ara transfer döneminde Adana Demirspor'a imza atan Cezayirli yıldız, Fransız basınından SoFoot'a açıklamalarda bulundu.

Kendisine gelen transfer tekliflerini açıklayan Atal, flaş bir itirafta bulundu:

"Buraya imza atmadan önce birçok insanla konuştum çünkü ülkeyi tanımıyordum. Fransa'da başıma gelen şeyden sonra değişikliğe ihtiyacım vardı ve başka bir şey keşfettim. O sırada tamamen Afrika Kupası'na odaklanmıştım, bu yüzden menajerimle gelecek hakkında konuşmayı reddettim. Ancak yine de bir karar vermem gerekiyordu. Türkiye'deki transfer döneminin bitmesine bir hafta kala Adana'nın yanı sıra Trabzonspor ve Galatasaray'dan da teklifler geldi. Adana benim için çok doğruydu, sonra Sofiane Feghouli, Rachid Ghezzal veya Mario Balotelli gibi oyuncular beni buraya gelmeye ikna etti."

Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Youcef Atal; nedenini şöyle anlattı:

"Mutluyum çünkü Ramazan'ın ortasında Müslüman bir ülkede ailemle birlikteyim, daha ne isteyebilirsiniz ki? Benim için futbol mutlulukla eş anlamlı. Eğer onu benden alırsanız, benim için çok karmaşık olur ve sabahları gülümsemeden uyanırım. Bunu Adana'da buldum. Ayrıca stadyumlardaki atmosfer Cezayir'deki gibi sıcak ve bunu seviyorum."

whatsapp-image-2024-03-26-at-19-05-46.jpeg

İlgili Haberler
Antalyaspor'dan Galatasaray'a flaş gönderme
Fenerbahçe 3-1 yenildi elendi
Ahmet Çakar'dan Erdoğan'a çağrı 'Tayyip bey Sn. Cumhurbaşkanım' diyerek seslendi
Arturs Zagars: Moralim yerinde
Arturs Zagars: Moralim yerinde
Zaha geri dönmeye hazır olduğunu açıkladı
Ali Koç veda etti. Tüm takımı toplayıp kararını bildirdi
Juventus transfer peşinde
Juventus transfer peşinde
Son Haberler
Trabzonspor'da gözler Konya'da Spor
Trabzonspor'da gözler Konya'da
Başakşehir hızını alamadı 1 günde 2 takımı yendi Spor
Başakşehir hızını alamadı 1 günde 2 takımı yendi
Murat Kurum: 31 Mart İstanbul'un bayramı olacak Gündem
Murat Kurum: 31 Mart İstanbul'un bayramı olacak
Jose Mourinho Real Madrid'de yaşadığı hayal kırıklığını açıkladı Spor
Jose Mourinho Real Madrid'de yaşadığı hayal kırıklığını açıkladı
Murat Övüç, takipçisinden gelen soruya sinirlendi: 'Sana ne yanık!' Video
Murat Övüç, takipçisinden gelen soruya sinirlendi: 'Sana ne yanık!'
Fatih Erbakan seçime günler kala açıkladı. "MHP'yi geçtik sırada İYİ Parti var" Gündem
Fatih Erbakan seçime günler kala açıkladı. "MHP'yi geçtik sırada İYİ Parti var"