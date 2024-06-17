Süper Lig'in yıldızları damga vurdu. Romanya şov yaptı

2024 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde ilk maç Romanya ile Ukrayna arasındaydı.

Süper Lig'den Gaziantep FK formasıyla izlediğimiz Nita'nın kalesini koruduğu, forvetinde yine Gaziantep FK'dan Draguş'un oynadığı Romanya, Ukrayna karşısında şov yaparak 3-0 kazandı.

Kaleci Nita yaptığı kurtarışlarla dikkat çekerken, Draguş da skoru 3-0'a getiren isimdi. Romanya'nın diğer sayılarını Stanciu ile Razvan Marin kaydetti.

Turnuvaya görkemli bir galibiyetle başlayan Romanya sonraki maçını 22 Haziran'da Belçika ile oynayacak.

Ukrayna'nın rakibi ise 21 Haziran'da Slovakya olacak.