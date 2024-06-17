Süper Lig'in yıldızları damga vurdu. Romanya şov yaptı

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Süper Lig'in yıldızları damga vurdu. Romanya şov yaptı

Süper Lig'de Gaziantep FK forması giyen Nita ve Draguş'un yıldızlaştığı maçta Romanya, Ukrayna'yı 3-0 yendi.

2024 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde ilk maç Romanya ile Ukrayna arasındaydı.

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Süper Lig'den Gaziantep FK formasıyla izlediğimiz Nita'nın kalesini koruduğu, forvetinde yine Gaziantep FK'dan Draguş'un oynadığı Romanya, Ukrayna karşısında şov yaparak 3-0 kazandı.

Kaleci Nita yaptığı kurtarışlarla dikkat çekerken, Draguş da skoru 3-0'a getiren isimdi. Romanya'nın diğer sayılarını Stanciu ile Razvan Marin kaydetti.

Turnuvaya görkemli bir galibiyetle başlayan Romanya sonraki maçını 22 Haziran'da Belçika ile oynayacak.

Ukrayna'nın rakibi ise 21 Haziran'da Slovakya olacak.

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