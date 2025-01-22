Süpermarket müdürünün kafasına dev küreği indirdi. Patates çuvalı gibi düştü

Brezilya'nın kuzeybatısındaki Sinop kentindeki bir süpermarkette çalışan kadın, izin talep etti. 40 yaşındaki Dos Santos bu isteği kabul etmedi. Kadın kocası evine gelince hem iş yoğunluğundan ham da müdürünün kendisine izin vermediğini kocası 29 yaşındaki Danielson Martins Paiva'ya anlattı.

Deliye dönen adam, ertesi gün soluğu süpermarkette aldı. Paiva'nın bahçe ekipmanlarının olduğu bölümden bir kürek alarak marketin içinde dolaşmaya başladı. Sakin tavırlarıyla dikkat çeken adam, mağaza müdürünün içecek dolabına baktığı sırada arkasından yanaştı.

İki eliyle küreği kavrayan Danielson Martins Paiva var gücüyle kereği adamın kafasına doğru indirdi. Aldığı darbayla neye uğradığını şaşıran adam olduğu yere devrildi. Olayı gören bir mağaza çalışanı saldırgan adamın üstüne atlayarak onu etkisiz hale getirdi.

Bir başka personelde mağaza müdürünün koluna girerek onu uzaklaştırdı. Saldırgan gözaltına alındı. İlk ifadesinde Paiva eşinin iş yoğunluğundan ve izinlerinin reddedilmesinden şikayetçi olduğunu için bu saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Dos Santos, o gün telefonla konuşmasının hiç beklemediği saldırıdan kendisini kurtardığını söyleyerek, "Kulağımın içinde parçalandı ve dikiş atılması gerekti. Ama telefon beni darbenin tüm gücünden korudu" dedi. Dos Santos hastaneden taburcu edildi.