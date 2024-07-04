Süpermarkette çocuğunuzu böyle kaçırabilirler

Mısır’da Gharbia Valiliği'nin Tanta kentindeki bir mağazada, annesinin gözü önünde çocuğunu kaçırmaya çalıştığı iddia edilen bir kadın gözaltına alındı.

Olaya ilişkin ortaya çıkan görüntülerde bir süpermarkette siyah abaya giyen bir kadının sağa sola baktıktan sonra küçük bir çocuğun elini tutması ve mağazadan dışarı çıkması görülüyor.

Anne, kadının çocuğuyla birlikte ayrılmaya çalıştığını ancak onu durdurarak çocuğunu geri aldığını ifade ederek kadından şikayetçi olurken kadın ifadesinde “Konsantre olamadığım için farkında olmadan oğlum dışında bir çocuğun elini tuttum ve yürümeye çalıştığımda çocuğun annesi bunu fark edip beni yakaladı ve konuyu kendisine anlatmaya çalıştım. Bunun yanlışlıkla olduğunu ve çocuğu kaçırmak istemediğimi ancak kendisi rapor vermekte ısrar ettiğini söyledi” ifadelerini kullandı.

Binbaşı Ahmed Jumaa başkanlığındaki dedektiflerin yürüttüğü soruşturmalarda kadının çocuğu kaçırmak gibi bir niyetinin olmadığının ortaya çıktığını, süpermarkette kendisine aynı yaşta iki çocuğun eşlik ettiğini, bu nedenle kadının daha sonra serbest bırakıldığını anlattı

Bir grup kullanıcı kadının dalgın olduğunu söylerken bir grup ise kadının çocuk kaçırma çetesi üyesi olduğu yorumunda bulundu.

İşte o yorumlardan bazıları: