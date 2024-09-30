Süperstar Ajda Pekkan hayatının şokunu yaşadı! Alanı yuhlayarak terk ettiler

Ajda Pekkan, yaşadığı teknik aksilikler nedeniyle konser alanına geç çıktı. Yuhlayarak tepki gösteren seyircilerden Ajda Pekkan özür diledi.

ÖZÜR DİLEDİ

Saatler süren bekleyişin ardından Ajda Pekkan, sonunda sahneye çıkarak hayranlarını selamladı.

Ajda Pekkan, "Değerli alkışlarınız için çok ama çok ama çok teşekkür ederim. Efendim kusura bakmayın bu akşam neler çektiğimi bir bilseniz yemin ediyorum. Ben hiç böyle tahmin etmedim. Böyle yerlerin tabi ki ön provası yapılamıyor mesafeler açısından. Sizlerin yüzünüzden demiyeceğim ama benim yüzümden sizler de çok beklediniz biliyorum bu yüzde çok özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ KONSERİNDE PROTOKOL KRİZİ YAŞAMIŞTI

Pekkan, Eylül ayı başında Harbiye'de verdiği konserde de protokol krizi yaşamıştı. Pekkan'ı en ön sıradan izlemeye gelenler, konserden erken ayrılınca ünlü sanatçı sinirlendi.

Şarkısını yarıda kesen Ajda Pekkan "Protokol kurallarını bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin" ifadelerini kullandı.

Kendisini izleyenlerin alkışlarla desteklediği Ajda Pekkan, tepki göstermesine rağmen gidenler olduğunu görünce bu kez menajerine talimat vererek şu sözleri söylemişti:

"Otursunlar buraya, şarkım bitmeden kimse kalkamaz"