Süperstar Ajda Pekkan'a süper tekne

Bodrum’da tekne tatili yapan süperstar Ajda Pekkan önceki gün lüks teknesinde objektiflere yansıdı.

Süperstar Ajda Pekkan'a süper tekne

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göçre; Müzik dünyasının efsane isimlerinden olan, güçlü sesi ve fit haliyle yıllara meydan okuyan Ajda Pekkan, önceki gün Bodrum tatilinde objektiflere yansıdı.

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ARKADAŞLARI EŞLİK ETTİ

Güvercinlik’teki Titanic Otel'in önünde demirli halde bekleyen gulet teknede arkadaşlarıyla sohbet eden usta sanatçı, akşam saatlerinde otelin restoranına geçti.

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BOTTA KAPÜŞONLU ÖNLEM

Teknenin arka kısmından arkadaşlarının yardımıyla zodyak bota binen 77 yaşındaki şarkıcı, deniz üzerinde rüzgardan etkilenince, yağmurluğunun kapüşonunu takarak önlem aldı.

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SÜPERSTAR'IN ZOR ANLARI!

Otel çalışanları, iskeleye yanaşan bottan inmekte zorluk yaşayan Ajda Pekkan'a yardımcı oldu.

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Otelde arkadaşlarıyla akşam keyfi yapan ünlü sanatçı, rahat etmesi için özel bir bölüme alındı.

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