Süperstar Ajda Pekkan'dan evlilik itirafı

Süperstar Ajda Pekkan, Posta’dan Suna Akyıldız’a konuştu. Ünlü şarkıcı özel hayatı ve kariyerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ajda Pekkan markasını taşımanın zor olduğunu söyleyen Süperstar, ”Ben taşırken zorlanıyorum. Çok sevdiğim insanlar beni sevdikleri için taşıdılar ve taşıyorlar. Amcamın kızı olsa yapamaz o kadar zor. Ben alışmışım artık. Kafam dikiş makinesi gibi tıkır tıkır gidiyor.” dedi.

Özel hayat yaşamadığını söyleyen Ajda Pekkan, hiç aşık olmadığını daha önce evlenmek için evlendiğini itiraf etti.

Ajda Pekkan şöyle konuştu;

''Ben özel hayat yaşamıyorum. Çünkü ben kimse için süslenip püslenemem. Yok, inan artık istemiyorum. O kadar mutluyum ki. Allah herkese versin. Ama ben kendimle evlendiğimi hissediyorum. Ve kendimle çok ama çok mutluyum. Çünkü o kadar mutsuz ve değersiz adamlar gördüm ki.''

''Kendilerinin katma değerini nasıl fark edeceklerini bilmiyorlar. Ne okuyorlar, ne geziyorlar, ne yaşıyorlar, ne de araştırıyorlar. Ben çok araştırmacıyım. Kendimi araştırarak buldum. Hayır tam tersi. Hiç âşık olmadım.''

''Karşı dairedeki adama “Bu benim kocam olmalı” dedim. Evlenmek istediğim için evlendim. Hayatımda en azından bir kere de evlenmiş, iki kere de evlenmiş desinler diye evlendim. Kötü anılar olduğu kadar güzel anılar da var. Olmasa yaşamak imkansız bir şey. Yaşamı sırtlıyorsun çünkü. Yaşam senin sırtında küfe gibi.''