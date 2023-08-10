Süperstar sahnede kanatlandı melek oldu

Editör: Özlem YILDIZ

Süperstar Ajda Pekkan, yaz konserlerine devam ediyor.Yoğun bir konser takvimi olan Pekkan, hayranlarıyla sık sık bir araya gelerek unutulmaz geceler yaşatıyor.

Melek oldu

77 yaşındaki şarkıcı, son olarak dün akşamki Harbiye Açık Hava konserinde genç kızlara adeta taş çıkardı. Sahneye, kanatlı melek kostümüyle çıkan Pekkan, sosyal medyada da gündem oldu.

"Yaşlanmıyor"

Magazin gündemine de düşen Ajda Pekkan, sahne tarzıyla çok konuşuldu.

Kimileri kostümü çok beğenirken, kimileri ise 'yaşlanmıyorsun' yorumunda bulundu.