Süphan Dağı Mayıs ayında beyaza büründü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Süphan Dağı Mayıs ayında beyaza büründü
ü

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan 4.058 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı, Mayıs ayında etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Bitlis il merkezi ve ilçelerinde etkisini gösteren yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van Gölü'nün kuzeyinde ve Adilcevaz ilçesi sınırlarında yer alan Süphan Dağı, kar yağışı sonrası muhteşem bir manzaraya kavuştu.

Çiftçi Orhan Emen, sabah tarlasına geldiğinde her yerin beyaz örtüyle kaplandığını belirterek, "Mayıs ayında yağan kar, Süphan Dağı'na güzel bir görüntü kazandırdı. Adeta gelinlik giymiş gibi görünen Süphan Dağı, yazın ayrı kışın ayrı güzel oluyor. Yaz kış demeden insanların uğrak noktası olan Süphan Dağı'nı herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum" dedi.

aw207546-01.jpg

aw207546-02.jpg

aw207546-03.jpg

aw207546-04.jpg

aw207546-05.jpg

Son Haberler
Toroslar’da patlatmalı maden ocağı için başvuru. En yakın konuta 190 metre mesafede Gündem
Toroslar’da patlatmalı maden ocağı için başvuru. En yakın konuta 190 metre mesafede
İstanbul ve Ankara'da 1 ton metamfetamin ele geçirildi. Yerlikaya açıkladı Gündem
İstanbul ve Ankara'da 1 ton metamfetamin ele geçirildi. Yerlikaya açıkladı
Okan Bayülgen’den hayranlarını üzen haber! 'Artık gücüm yok' Magazin
Okan Bayülgen’den hayranlarını üzen haber! 'Artık gücüm yok'
Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı Yerel Haberler
Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı Yerel Haberler
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
TV Yayın akışı 19 Mayıs Pazar. Hangi kanalda ne var? Gündem
TV Yayın akışı 19 Mayıs Pazar. Hangi kanalda ne var?