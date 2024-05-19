Süphan Dağı Mayıs ayında beyaza büründü

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan 4.058 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı, Mayıs ayında etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Bitlis il merkezi ve ilçelerinde etkisini gösteren yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van Gölü'nün kuzeyinde ve Adilcevaz ilçesi sınırlarında yer alan Süphan Dağı, kar yağışı sonrası muhteşem bir manzaraya kavuştu.

Çiftçi Orhan Emen, sabah tarlasına geldiğinde her yerin beyaz örtüyle kaplandığını belirterek, "Mayıs ayında yağan kar, Süphan Dağı'na güzel bir görüntü kazandırdı. Adeta gelinlik giymiş gibi görünen Süphan Dağı, yazın ayrı kışın ayrı güzel oluyor. Yaz kış demeden insanların uğrak noktası olan Süphan Dağı'nı herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum" dedi.