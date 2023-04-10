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Şüpheli otomobilde tarihi eserler ele geçirildi

Aydın’da düzenlenen operasyonda şüpheli bir araç içerisinde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. 

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 09:21
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Şüpheli araçtan tarihi eserler çıktı

Şüpheli otomobilde tarihi eserler ele geçirildi
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İHA'nın haberine göre, Aydın’ın Efeler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilin içerisinde tarihi eser olduğu düşünülen çeşitli eşyalar ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, yol emniyeti ve kontrolü esnasında durdurulan bir araç içerisinde yolculuk yapan bir şüpheli şahsın üzerinde yapılan üst aramasında, bir adet 12 cm uzunluğunda ibrik, bir adet 6 cm uzunluğunda fotoğraf, bir adet 12 cm uzunluğunda sfenks heykeli, bir adet yüzük, bir adet 7x7 ebatlarında saat ele geçirildi. Tarihi eser değeri olduğu değerlendirilen malzemeler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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