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Otobüsteki yolcunun sırt çantasından uyuşturucu çıktı

Osmaniye’de düzenlenen operasyonda şüphe üzerine durdurulan bir otobüste yolcunun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. 

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 12:40
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Şüpheli otobüse uyuşturucu operasyonu

Otobüsteki yolcunun sırt çantasından uyuşturucu çıktı
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İHA'nın haberine göre, Osmaniye’de polisin durdurup arama yaptığı otobüsteki yolcunun sırt çantasından çok miktarda uyuşturucu madde çıktı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu madde ticareti' yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde edenlere yönelik çalışma yaptı.

Bu çerçevede, Diyarbakır’dan temin edilen uyuşturucu maddenin Mersin’e sevk edileceği bilgisi üzerine narkotik polisi harekete geçti. Kent güzergahlarında oluşturulan uygulama noktasında durdurulan otobüste arama yapan polis, yolcu olarak bulunan B.T.'ye ait sırt çantasından streç filme sarılı vaziyette 419,67 gram esrar ve 366,11 gram toz esrar ele geçirdi.

Şüpheli, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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