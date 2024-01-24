Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sart Mahallesi’nde kolluk devriyesi sırasında durumundan şüphelendikleri O.Ö. (37) ve A.Y.’yi (38) durdurdu ve üst araması yaptı.
Yapılan aramalarda şüphelilerden O.Ö.’de 8 gram kubar esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı bong ele geçirildi.
Şüpheli O.Ö. hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurma' suçundan adli işlem başlatıldı.