Şüpheli tırda silah yapım malzemeleri ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat ticaretini önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında durdurulan şüpheli bir tırın içerisinde çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme olduğu belirlendi.

Bunun üzerine ekipler tırı durdurarak, sürücü Abdurrahman K.’yı gözaltına aldı.

Ekiplerin tırda yaptıkları aramada, tabanca yapımında kullanılan 493 kurma kolu, 493 tetik tertibatı ve pimleri, 493 tetik alt muhafazası, 493 tetik muhafazası üst kapağı ve 448 iğne mekanizme tertibatı olmak üzere toplamda 2 bin 420 parça ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdurrahman K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.