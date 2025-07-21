Şüphesinde haklı çıktı: Bekçiyi göğsünden bıçakladı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Şüphesinde haklı çıktı: Bekçiyi göğsünden bıçakladı!

Tekirdağ'da bekçi H.D., kimliğini göstermek istemeyen N.A. tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Tekirdağ Çerkezköy ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Çerkezköy ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, şüphelendikleri N.A.'yı durdurdu. Kimlik kontrolü yapılmak istenen N.A., direnerek tepki gösterdi. N.A. bu sırada cebinden çıkardığı bıçağı, bekçi H.D.'nin göğsüne sapladı.

Şüphesinde haklı çıktı: Bekçiyi göğsünden bıçakladı!

Ağır yaralanan H.D. yere yığıldı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bekçi H.D, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel de hastaneye giderek H.D.'nin durumu hakkında bilgi aldı.

Şüphesinde haklı çıktı: Bekçiyi göğsünden bıçakladı!​​​​​​​

Polis tarafından gözaltına alınan N.A., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Şüphesinde haklı çıktı: Bekçiyi göğsünden bıçakladı!

Şüphesinde haklı çıktı: Bekçiyi göğsünden bıçakladı!

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