Süpürgeotu ishale iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan süpürgeotunun faydaları dikkat çekti.

Süpürgeotu ishali azaltabildiğinin ortaya çıkması dikkat çekti.

İSHAL NEDİR?

İshal, gün içinde genellikle normalden daha sık sayıda, gevşek ve sulu dışkının çıkarıldığı bağırsak hareketleridir. İshal kısa ömürlüdür. Genellikle birkaç gün devam eder ve herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadan kaybolur. İshal akut yani geçici veya kronik yani uzun süreli ya da kalıcı olabilir.

SÜPÜRGEOTU NEDİR?

Fundagillerden; çiçekleri kırmızımtırak mor ve çan eklinde olan bir bitkidir. İşlenmemiş topraklarda yetişir. Çalı görünümündedir. Süpürge çalısı da denilen bu bitkinin kökünden ağızlık; dallarından da kaba süpürge yapılır. Çiçekleri, Ağustos ayından itibaren toplanıp, kurutulur.

SÜPÜRGE OTU TOHUMU NASIL KULLANILIR?

Süpürge otu tohumunu ezip suyla karıştırarak tüketebilirsiniz. Örneğin kurdeşen sorunu için sabah ve akşam birer bardak suya bir çay kaşığı tohum ezmesi atarak içebilirsiniz.

Süper otu tohumunu yine ezip zeytinyağı ile karıştırarak süpürge otu kürü kullanabilirsiniz. Bu karışım cilt sorunlarınızın hafiflemesine yardımcı olabilir.

Süpürge tohumunu ılık suya karıştırıp içecek olarak tüketebilirsiniz.