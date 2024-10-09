Sur canisine benzerlik Yağız'ın hayatını kararttı

Düzenleme: Ümit Karadağ
Sur canisine benzerlik Yağız'ın hayatını kararttı

İstanbul Fatih’te iki genç kızı vahşice katleden Semih Çelik’e benzediği ileri sürülen bir genç sosyal medyada ‘zorbalığa’ uğradığını açıkladı.

Türkiye son günlerde kadın cinayetleri haberleriyle sarsılıyor… İstanbul’da 19 yaşındaki Ayşegül Halil ile İkbal Uzuner’in katledilmesi ülkeyi yasa boğdu.

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Sosyal medyada katil Semih Çelik’e benzediği iddia edilen Yağız isimli genç, bir video yayınlayarak yaşadığı zorbalığa isyan etti:

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“SİZİ NE ZAMAN HABERLERDE GÖRECEĞİZ”

Öncelikle ben düşündüğünüz kişi değilim, önceden paylaştığım videolar üzerine çok fazla yorum yazılıyor. Şahsıma ve kız arkadaşıma gereksiz şeyler yazılıyor.

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İnsanların çoğu bu olaydan etkilendi, ülke açısından gerçekten kötü. Kız arkadaşımı arıyorlar ‘Sizi ne zaman haberlerde göreceğiz’ ya da ‘Sen de aynı duruma düşeceksin, seni de göreceğiz’ diyorlar.

“KATİL MUAMELESİ GÖRÜYORUM”

Geliyorlar bana katil muamelesi yapıyorlar… İnsanları tanımadan, düşünmeden, görmeden yargılamayın.

O zaman bütün ‘tas kafalar’ torbacı, bana göre de kaşı çizik olanlar da keko…

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