Sürat teknesi, feribota çarptı! Çok sayıda ölü var

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin Mumbai kentinde, donanmaya ait bir sürat teknesinin yolcu taşıyan feribota çarpması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

KAZADA 3'Ü DONANMA PERSONELİ 13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Mumbai yakınlarında Elephanta Adaları'ndan Hindistan Geçidi'ne giden feribotta meydana geldi. Feribotta 100'den fazla yolcu bulunduğu belirtilirken, kazada 3'ü donanma personeli olmak üzere toplamda 13 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kazadan 99 kişinin sağ olarak kurtarıldığı ifade edilirken, kaybolan kişilerin bulunması için arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, kazanın ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

SÜRAT TEKNESİ MOTOR ARIZASI NEDENİYLE KAZAYA NEDEN OLMUŞ

Donanma tarafından yapılan açıklamada, sürat teknesinin test sürüşünde olduğu ve motor arızası nedeniyle kontrolünü kaybettiği ifade edildi. Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.