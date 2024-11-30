Süre bitti: Sanayi sitelerinde yoğunluk yaşanıyor

Kaynak: İHA
Süre bitti: Sanayi sitelerinde yoğunluk yaşanıyor

Ticari araçlar için kış lastiği takma mecburiyetinde süre başlıyor. Sürenin son günündü Tekirdağ’da lastik ustalarında yoğunluk yaşanıyor.

Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi, araç lastiklerinin yol tutuşunda önemli bir rol oynuyor. Mehmet Bina, soğuk hava şartlarında kış lastiğinin yaz lastiğine göre daha iyi performans gösterdiğini belirterek, "Hava sıcaklığı 5 derecenin altına düştüğünde yaz lastikleri sertleşir ve yol tutuşu azalır. Bu, sürüş güvenliğini tehlikeye atar. Kış lastikleri ise bu koşullarda daha yumuşak kalarak yol tutuşunu arttırır ve kazaların önüne geçer. Ticari araçlar için zorunlu ama ben özel araç sahiplerine de kesinlikle öneriyorum. Canını seven bu mevsimde kış lastiği taksın" dedi.

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"SANAYİDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR"

Yaklaşık 35 yıldır lastikçilik yapan Mehmet Bina, mesleğinin inceliklerini aktararak kış lastiği sezonunda işlerin yoğunlaştığını belirterek, "Lastik değiştirme, jant düzeltme, CNC, elmas kesim ve balans gibi hizmetler sunuyoruz. Kış lastiği zorunluluğunun başlamasıyla birlikte ticari araç sahipleriyle birlikte özel araç sürücüleri de bu dönemde kış lastiği takıyor. Yoğunuz ama herkese en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kış şartlarında daha güvenli bir sürüş için tüm araç sahiplerinin kış lastiği takması gerektiğini vurgulayan Bina, "Her sürücü, kendi ve sevdiklerinin güvenliği için bu önlemi almalı. Kış lastiği yalnızca bir zorunluluk değil, aynı zamanda hayati bir ihtiyaç" şeklinde konuştu.

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