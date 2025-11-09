İstanbul'da iki yaşındaki bebek toplu iğne yuttu.

İddiaya göre olay, bebeğin karın ağrısı şikayetiyle ortaya çıktı. Ağrı nedeniyle sürekli ağlayan bebeğin, babaannesi tarafından hastaneye götürüldü.

Hastanede yapılan tetkiklerde bebeğin ince bağırsağında yaklaşık üç santimlik toplu iğne olduğu ve bağırsağı deldiği belirlendi.

'ÖLÜME GÖTÜREBİLİRDİ'

Görüntülemeler sonrası çocuk ameliyata alındı. İğne, başarılı bir operasyonla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Çocuğun ameliyatına giren Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Doç. Dr. Sefa Sağ, "Hastamız iki yaşındaydı, fark edilmemesi çok mümkün değil çünkü çocukta çok ciddi bir karın ağrısı, kusma vs. söz konusuydu, ameliyatını yapmasaydık Allah göstermesin çocuğun ölümüyle sonuçlanabilecek bir hadiseydi." diye konuştu.