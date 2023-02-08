Sürekli atıksu izleme sistemi kabini bakım hizmeti için ilan verdi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) Kabini Bakım Hizmeti Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. .

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