Yenidoğan vurgunu: Devleti böyle soymuşlar

İstanbul’da polis ekiplerince yapılan çalışmada, doktor oldukları belirlenen şüpheli İlker G. ile Fırat S'nin, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanı kişilerle irtibatlı oldukları ve müşterek hareket ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin, irtibatlı oldukları özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerine bebek yönlendirmeleri karşılığında yüklü miktarda maddi çıkar temin ettikleri belirlendi.

DOKTORLAR KİMLİK KİRALAMIŞ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde kalan her bebek için, özel hastanelere günlük 8 bin TL ödeme yapıyor.

Soruşturmada, masraftan kaçınmak amacıyla doktorların yenidoğan yoğun bakımında sürekli bulunmadığı, ismin resmi kayıtlarda görünmesi için sadece kimlik kiralandığı, evraklarda da doktorların isminin yer aldığı anlaşıldı.

Ayrıca, yoğun bakım ünitelerinde sadece hemşirelerin görev yaptığı, acil bir durum yaşanması halinde hemşirelerin birbirlerine telefonda hangi müdahalede bulunmaları gerektiğini anlattıkları, hemşirelerin hasta yakınlarına da kendilerini doktor olarak tanıttıkları tespit edildi.

41 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında ele geçirilen kanıtların incelenmesi sonucu toplam 300 şüpheli tespit edilirken, haklarında somut kanıtlar elde edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Emniyet ekiplerince İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 38 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 45 dijital materyal, 55 kutu yenidoğan hasta ilacı ve muhtelif nitelikte hasta raporları ile belgeleri ele geçirildi.

3 şüpheliyi yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Şüphelilerin "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet" ve "kasten öldürmenin ihmali davranışlarla işlenmesi" suçlarından emniyetteki işlemleri sürüyor.