Sürgün edilen 15 Filistinliye Türkiye ev sahipliği yapacak

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten 13 Ocak 2025'e kadar sürdürdüğü saldırılarda yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetti ve 100 binden fazla kişi yaralandı. İsrail tarafından yıllardır cezaevlerinde tutulan binlerce Filistinlinin yanı sıra Gazze'den 15 bin kişi de çeşitli gerekçelerle tutuklandı.

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşması hükümlerinde, serbest bırakılacak rehinelere karşılık olarak İsrail tarafından belirli sayıda tutuklu ve hükümlünün serbest bırakılacağı maddesi yer aldı. Ancak İsrail tarafından müebbet hapis cezası verilmiş olan hükümlülerin bir kısmının, serbest bırakıldıktan sonra geri dönmemek üzere Filistin'den uzaklaştırılmaları şart koşuldu.

MİT GİRİŞİMDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, ateşkes anlaşmasına destek vermek amacıyla, cezaevinden çıktıktan sonra ülkelerinden uzakta yaşamaya mecbur bırakılan bu Filistinlilerin bir kısmına diğer bazı ülkeler ile Türkiye de ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla konunun koordinesini üstlenen Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, ilk aşamada ülkelerinden uzaklaştırılan 15 Filistinlinin Mısır üzerinden Türkiye'ye gelebilmesi için girişimde bulundu. Bu kapsamda, söz konusu Filistinlilerin Türkiye'de huzurlu ve güvenli bir hayat kurması için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış ve insani mesuliyet vizyonu çerçevesinde, Filistin halkına destek olma misyonunun kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.