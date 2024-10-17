Suriye basını duyurdu: İsrail Lazkiye’ye saldırı düzenledi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Suriye basını duyurdu: İsrail Lazkiye’ye saldırı düzenledi

Suriye basınında yer alan haberlere göre, Suriye'nin liman kenti Lazkiye'ye yönelik bir saldırı gerçekleştirdi.

İsrail'in Suriye'nin liman kenti Lazkiye'ye yönelik bir saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırının ardından hedef alınan bölgede yangın ve patlamaların meydana geldiği belirtildi.

Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, bu kez Suriye'yi hedef aldı. Resmi Suriye basınında yer alan haberlere göre, İsrail'in liman kenti Lazkiye'ye yönelik bir saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırının ardından Suriye hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtilirken, hedef alınan bölgede yangın ve patlamaların yaşandığı kaydedildi. İsrail'den konuya ilişkin açıklama yapılmazken, Suriye merkezli bazı sosyal medya hesapları İsrail'in İran destekli gruplara ait bir silah deposunu vurduğunu iddia etti.

Suriye basını duyurdu: İsrail Lazkiye’ye saldırı düzenledi

Suriye basını duyurdu: İsrail Lazkiye’ye saldırı düzenledi

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