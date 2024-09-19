Suriye uyruklu PKK’lı, sahte Filistin kimliğiyle yakalandı

Kaynak: AA
Suriye uyruklu PKK’lı, sahte Filistin kimliğiyle yakalandı

İstanbul’da eylem hazırlığında olan terör örgütü PKK/KCK ve YPG/PYD bünyesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren H.A.C. yakalandı. Suriye uyruklu teröristin, Filistin’e ait sahte kimlikle ülkeye girdiği tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

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Ekipler, Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde terör örgütü PKK/KCK ve YPG/PYD bünyesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren H.A.C'nin Filistin'e ait sahte kimlikle ülkeye girişi yaptığını tespit etti.

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GÖZALTINA ALINAN ZANLI TUTUKLANDI

Örgüt adına faaliyetlerini İstanbul'da sürdüreceği ve eylem arayışında olduğu belirlenen Suriye uyruklu şüphelinin adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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