Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) 3. Oda Başkanları İstişare Toplantısı, Nevşehir Veteriner Hekimleri Odasının ev sahipliğinde Merriott otelde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, düzenlediği basın toplantısında Nisan ayından bu yana devam eden Şap hastalığına dikkat çekti.

Eroğlu, Türkiye'deki hayvan aşılanma oranının yüzde 90'ın üzerine çıktığını belirterek, hastalığın özellikle İran, Irak ve Suriye'den yurda giren hayvanlar aracılığıyla bulaştığını vurguladı. Eroğlu, "Şap hastalığı Nisan ayından bu yana sürüyor. Ülkemizde ilk defa Suriye İran ve Irak kaynaklı yeni bir şap serotipi ile karşılaştık. Hayvanlarımız her yıl ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde aşılandığı için popülasyon dayanıklıydı, ancak yeni tipin görülmesi nedeniyle vaka sayıları arttı. Hastalık insanlarda bir risk oluşturmuyor; asıl zarar hayvanlarda meydana gelen ekonomik kayıplar. Et ve Süt veriminde yüzde 40'a varan düşüşler yaşanabiliyor. Ayrıca hastalık, uluslararası hayvan ticaretinde de ciddi kısıtlamalara yol açıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hastalık görülür görülmez hayvan hareketlerinin durdurulduğunu, karantina uygulandığını ve yoğun aşılama kampanyası başlatıldı" ifadelerini kullandı.

‘BİZ GÖREVE HAZIRIZ’ MESAJI

Veteriner hekimliğin stratejik önemine vurgu yapan Eroğlu, hem kamu hem serbest çalışan veteriner hekimlerin salgın dönemlerinde birlikte görev almasının gerekliliğini ifade etti. Eroğlu, "Gerek duyulması halinde kamuda görev yapan meslektaşlarımıza destek vermek üzere 30 binin üzerindeki serbest veteriner hekimin de sürece dahil edilmesinin önemli olduğunu ilgili kurumlara ilettik" şeklinde konuştu.